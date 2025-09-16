কুমিল্লায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

কুমিল্লায় পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু
কুমিল্লার দেবিদ্বারে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ফতেহাবাদ ইউনিয়নের চান্দপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলো- চান্দপুর গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে জারিফ (২) ও সোহাগ হোসেনের মেয়ে নাবিলা (২)। তারা সম্পর্কে চাচাতো ভাই-বোন।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে জারিফ ও নাবিলা বাড়ির উঠানে খেলছিল। স্বজনদের অজান্তে তারা বাড়ির পাশে পুকুরে পড়ে যায়। দীর্ঘসময় তাদের না দেখে খোঁজাখুজি শুরু করেন স্বজনরা। একপর্যায়ে তাদের পুকুরে ভাসতে দেখে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতদের চাচা সাকিব বলেন, সকালে জারিফ ও নাবিলাকে উঠানে খেলতে দেখেছি। কিছুক্ষণ পরেই তাদের না দেখে খুঁজতে বের হই। পরে পুকুর থেকে তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুদ্দীন মোহাম্মদ ইলিয়াছ জাগো নিউজকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে দুই শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যুর খবর পেয়েছি। তবে এ বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ থানায় অভিযোগ করেনি।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/এমএস