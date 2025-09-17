  2. দেশজুড়ে

মামলার আগে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা, বৃহস্পতিবার থেকে কার্যকর

প্রকাশিত: ০৬:১৩ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সিলেটে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল

পারিবারিক বিরোধ, পিতা-মাতার ভরণপোষণ, বাড়ি ভাড়া, যৌতুকসহ আটটি আইনে মামলার আগে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা বিধান কার্যকর হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) থেকে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জসহ দেশের ১২ জেলায় এই কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিলেটে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।

পাইলট প্রকল্প হিসেবে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও রাঙ্গামাটি জেলায় এই কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।

এর মধ্য দিয়ে বিচার ব্যবস্থায় নব অধ্যায়ের সূচনা হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

