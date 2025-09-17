জামায়াত বেঈমানের দল: আলাউদ্দিন

জামায়াত বেঈমানের দল: আলাউদ্দিন
বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সদস্য কাজী আলাউদ্দিন বলেছেন, ‘জামায়াতে ইসলামি একটি বেঈমানের দল। এদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো মিল নেই। এক সময় তারা বলতো নারী নেতৃত্ব হারাম, আবার এখন বলছে নারীদের নিয়েই তারা কাজ করতে চায়। এদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সবই মুনাফেকি।’
বুধবার (১৭ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৫টায় সাতক্ষীরার শ্যামনগরের শ্রীফলকাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মহিলা দলের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
কাজী আলাউদ্দিন বলেন, ‘নারী নেতৃত্ব হারাম বলার পরও ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জামায়াত বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে তিনটি নারী আসন চেয়ে নিয়েছিল। অথচ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। যদি জামায়াত সে সময় আওয়ামী লীগের সাথে না যেত, তাহলে তাদের অবস্থা হতো মুসলিম লীগের মতো।’
তিনি বলেন, ‘জামায়াত ক্ষমতায় যাওয়া তো দূরের কথা, শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবেও সংসদে যেতে পারবে না। এটা বুঝতে পেরে তারা জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।’
বিএনপির অবস্থান তুলে ধরে সাবেক এমপি বলেন, ‘৭১ এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাতে গড়া বিএনপি অন্যায়ের সঙ্গে কখনো আপোষ করেনি। তার শাহাদাতের পর তার সুযোগ্য উত্তরসূরি বেগম খালেদা জিয়াও আপোষহীন নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। গত ১৬ বছরে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা বিএনপি নেত্রীসহ লাখো নেতাকর্মীর ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, কারাগারে পাঠিয়েছে, অগণিত মানুষকে হত্যা করেছে।’
তিনি বলেন, ‘২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার নির্দেশনায় বিএনপি ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে আন্দোলন করেছে। আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে জয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’
উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি নূরজাহান পারভীন ঝর্নার সভাপতিত্বে সম্মেলনে জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা আক্তার বিউটি।, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাস্টার আব্দুল ওয়াহেদ, জেলা মহিলা দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছালেকা হক কেয়া, বিএনপি নেতা অধ্যাপক আশিক ইলাহি মুন্না, খান আব্দুস সবুর, আনোয়ারুল হক ও আব্দুল্লাহ আল কাইয়ুম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/জিকেএস