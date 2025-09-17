আমরা যা করেছি, তা দেশের ইতিহাসে হয়নি: আসিফ নজরুল

আমরা যা করেছি, তা দেশের ইতিহাসে হয়নি: আসিফ নজরুল
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, আমরা যা করেছি তা দেশের ইতিহাসে হয়নি। কম সময়ে আমরা যে পরিবর্তন করেছি, পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার যদি তা ধরে রাখে, তাহলে দেশে ন্যায়বিচার বৃদ্ধি পাবে।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিলেটে দেশের ১২ জেলায় মামলাপূর্ব মধ্যস্থতার বাধ্যতামূলক বিধান কার্যকরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আসিফ নজরুল বলেন, ‘আমরা সিভিল আদালত এবং ক্রিমিনাল আদালতকে পৃথক করে দিয়েছি, যাতে সিভিল আদালতে মামলার নিষ্পত্তি বাড়ে। বিচারিক পদ সৃজনের যে ক্ষমতা আগে রাজনৈতিক মন্ত্রীদের কাছে ছিল, সেটিকে আমরা প্রধান বিচারপতির কাছে নিয়ে গেছি। সেই ফাইল নিজের হাতে নিয়ে পিয়নের মতো করে স্বাক্ষর করে নিয়ে এসেছি।’
তিনি বলেন, ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই আমাকে বলা হয়—জুলাই শহীদের রক্তের ওপর দিয়ে আমরা আপনাকে বসাইছি, আপনি কী করছেন? আমি এখানে বুঝতে পারি না উত্তরটা কী হবে। আমিতো ফুটবল খেলোয়াড় না, মঞ্চ অভিনেতাও না। আমি যা করবো আপনি তা দেখতে পারবেন।’
আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘আমরা যা করছি সেটা দেখতে হবে কাজের মধ্য দিয়ে। আজকে আমরা লিগ্যাল এইডের কথা বললাম। এর বাইরে আমরা অনেক কাজ করেছি, যেটা কোনোদিন বাংলাদেশের ইতিহাসে হয়নি।’
‘আমরা সিআরপি ও সিপিসি আইনের সংশোধনী এনেছি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, নারী ও শিশু আদালতের সংস্কারসহ নানা সংশোধনী করেছি, যার কোনো সমালোচনা হয়নি। আমার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হতো না। সারা দেশ থেকে সবচেয়ে সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের বেছে এনে মন্ত্রণালয়ে কাজ করাচ্ছি’, যোগ করেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এই উপদেষ্টা।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) পারিবারিক বিরোধ, পিতা-মাতার ভরণপোষণ, বাড়ি ভাড়া, যৌতুকসহ আটটি আইনে মামলার আগে মধ্যস্থতা বাধ্যতামূলক বিধান কার্যকর হচ্ছে।
পাইলট প্রকল্প হিসেবে প্রথমে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও রাঙ্গামাটি জেলায় এই কার্যক্রম শুরু হচ্ছে।
আহমেদ জামিল/এসআর/জেআইএম