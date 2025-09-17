  2. দেশজুড়ে

সারাদেশে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
তিন দফা দাবিতে সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। জেলার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি করবেন তারা। জাগো নিউজের নিজস্ব প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের খবর-

যশোর
দুপুর ১২টার দিকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা কলেজ থেকে মিছিল নিয়ে হাইকোট মোড়ে অবস্থান নেন। রাস্তা অবরোধ করে স্লোগানে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন তারা। এ সময় যশোর পালবাড়ি রোডে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

বগুড়া
দুপুরে বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে কর্মসূচি শহরের প্রধান সড়কে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট গেট থেকে মিছিল নিয়ে বনানী লিচুতলা মোড়ে এসে সড়ক অবরোধ করেন। এতে শত শত যানবাহন সড়কের দুই পাশে আটকা পড়লে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

ফেনী
দুপুরে শহরের গোডাউন কোয়ার্টার এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ অবরোধ করেছে কারিগরি শিক্ষার্থীরা। এ সময় সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সুলতানা নাসরিন কান্তা, ফেনী মডেল থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সামসুজ্জামানসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইল
দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থীরা। মহাসড়কের রাবনা বাইপাসে এ সড়ক অবরোধের কারণে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ফলে ভোগান্তিতে পড়েন এ সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারীরা।

আরএইচ/জেআইএম

