মুদি দোকান যেন মাদক-অস্ত্রের ভান্ডার
নড়াইল শহরের একটি মুদি দোকানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র, বিদেশি চাকু, মদ ও চোরাই মোবাইলসহ দুই জনকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টা থেকে মধ্যরাত ১টা পর্যন্ত শহরের রূপগঞ্জ বাজারে অভিযান চালায় নড়াইল সেনা ক্যাম্প। এসময় জেলা পুলিশের একটি দল সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।
নড়াইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাজেদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আটকরা হলেন- নড়াইল সদরের মুশুরিয়া গ্রামের নিখিল কুন্ডুর ছেলে পিনাক কুন্ডু (৩৬) ও একই উপজেলার বেনাহাটি গ্রামের সুবাস বিশ্বাসের ছেলে শুভ বিশ্বাস (২১)।
জানা যায়, মুদি দোকানে ব্যবসার আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে মাদক ও দেশীয় অস্ত্র কেনাবেচা করে আসছিলেন শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত লক্ষ্মী ভান্ডারের মালিক পলাশ কুন্ডু। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার রাতে অভিযান চালায় নড়াইল সেনা ক্যাম্প, সঙ্গে যোগ দেয় জেলা পুলিশের একটি দল।
সেনাবাহিনীর অভিযানের খবরে পলাশ কুন্ডু পালিয়ে গেলেও হাতেনাতে ধরা পড়েন পিনাক কুন্ডু ও শুভ বিশ্বাস। এসময় মুদি দোকানটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০টি চোরাই মোবাইল ফোন, ৫ বোতল বিদেশি মদ, ৯টি বিয়ার ক্যান, ১৮টি বিদেশি চাকু, ১৯টি দেশীয় অস্ত্র ও ৩টি হকিস্টিক জব্দ করে সেনাবাহিনী। পরে জব্দকৃত মালামালসহ আটক ব্যক্তিদের নড়াইল সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।
