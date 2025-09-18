অবশেষে ১ লাখ ৬৭ হাজার টাকার সেই ভূতুড়ে বিল সংশোধন

অবশেষে ১ লাখ ৬৭ হাজার টাকার সেই ভূতুড়ে বিল সংশোধন
কুমিল্লা নগরীর ছোটরা কলোনির বাসিন্দা তানজীদা আক্তারের বন্ধ মিটারে এক লাখ ৬৭ হাজার ৬৮৪ টাকা বিল পাঠানো ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ বিভাগ।
অবশেষে কর্তৃপক্ষ ভূতুড়ে বিলটি সংশোধন করে ভুক্তভোগী গ্রাহকের কাছে নতুন করে ২ হাজার ৬১৩ টাকার একটি বিল পাঠিয়েছে। তবে সংশোধিত বিলও পরিশোধ করতে নারাজ গ্রাহক।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ভুক্তভোগী গ্রাহক তানজীদা আক্তার বলেন, জাগো নিউজসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর বুধবার সকাল ১০টার দিকে শাসনগাছা বিদ্যুৎ অফিসের লোক এসে সংশোধিত একটি বিলের কপি আমাদের হাতে ধরিয়ে দেন। সেখানে নতুন করে বিল নির্ধারণ করা হয় ২ হাজার ৬১৩ টাকা। বিলের নতুন কপি হাতে পেয়ে বেলা ১১টায় আমার শ্বশুর মঞ্জুর হোসেন অফিসে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কর্তৃপক্ষ নতুন বিলটি পরিশোধ করতে বলছে, কিন্তু আমাদের কথা হলো বিদ্যুৎ অফিসকে এক টাকাও দেওয়া হবে না।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত সাড়ে ৪ বছর আগে তানজীদাদের দুই কক্ষের বাসাটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বিষয়টি জানিয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কুমিল্লা বিদ্যুৎ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ শাসনগাছায় গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য তিনি লিখিত আবেদন করা হয়। আবেদনের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিভাগ তার সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করলেও মিটারটি রেখে যায়। এই বাবদ প্রতি মাসে ৪০, কখনো ৪৩ টাকার বিল আসে। এ নিয়ে বিদ্যুৎ কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা জানান, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও মিটারের একটি বিল হয়।
সংশোধিত বিদ্যুৎ বিল
বাড়িটি পুনর্নির্মাণ হলে গত আগস্ট মাসে শাসনগাছা বিদ্যুৎ অফিসে গিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। পরে অফিস থেকে প্রিপেইড মিটার নিতে বলা হয়। বিদ্যুৎ অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী প্রিপেইড মিটার লাগোনো হয়। কিন্তু আগস্ট মাসে পুরোনো মিটারের বিল আসে ১ হাজার ৪৭০ টাকা। ১৪ সেপ্টেম্বর আবার বিল আসে এক লাখ ৬৭ হাজার ৬৮৪ টাকা, যা দেখে তিনি হতভম্ব হন।
এ বিষয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কুমিল্লা বিদ্যুৎ বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম বলেন, ভুলবশত অন্য গ্রাহকের বিল তাদের নামে চলে যায়। তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করেছি। যিনি এই বিল তৈরি করেছেন তিনিও অফিসিয়ালি দরখাস্তের মাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছেন। গ্রাহকের কাছে নতুন করে ২ হাজার ৬১৩ টাকার যে বিলটি পাঠানো হয়েছে, সেটি তাদের পরিশোধ করতে হবে। কারণ এই বিল তারা পূর্বে ব্যবহার করেছেন।
