‘চাঁদা নিতে গিয়ে’ জনতার ধাওয়ায় পালালেন সমন্বয়ক পরিচয়দানকারীরা

প্রকাশিত: ১০:৫৬ এএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সাতক্ষীরার দেবহাটায় উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে চাঁদা দাবিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকালে কয়েকজন যুবক নিজেদের ‘সমন্বয়ক নেতা’ পরিচয় দিয়ে কার্যালয়ে হাজির হয়ে কর্মকর্তার কাছে ২০ হাজার টাকা দাবি করেন। টাকা না পেলে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেন তারা।

ঘটনা দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় ডিলার ও সাধারণ মানুষ কার্যালয়ে জড়ো হন। পরে উত্তেজিত জনতার ধাওয়া খেয়ে সমন্বয়ক পরিচয়দানকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যান।

অভিযুক্তরা হলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সাতক্ষীরার সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব নাজমুল হোসেন রনি, জুলাই আহত নাহিদ ইসলাম, আবু হাসান ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দেবহাটার বহিষ্কৃত আহ্বায়ক মুজাহিদুল ইসলান।

অভিযুক্ত নাজমুল হোসেন রনি বলেন, আমার মামাতো ভাইয়ের দূরসম্পর্কের এক ভাই ডিলারশিপ পেতে উপজেলা ফুড অফিসারকে ১৫ হাজার টাকা ঘুষ দেন। ঘুষ দেওয়ার একটি ভিডিও ফুটেজও তার কাছে রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

রনি আরও বলেন, বিষয়টি তিনি উচ্চমহলে অবগত করলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি ফুড অফিসার তাকে ঘুষের টাকা ফেরত নিতে অফিসে যেতে বলেন। বুধবার সকালে তিনি অফিসে গেলে ফুড অফিসার উপস্থিত ছিলেন না। ফিরে আসার সময় খবর পান অফিসে তার সহযোগীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এরপর ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হলে সখিপুর এলাকায় দুর্নীতিবাজ অফিসার মুরাদের লোকজন তার ওপরও হামলা চালায়।

তবে ঘুষ গ্রহণের ভিডিও দাবি করা নাজমুল হোসেন রনির ওই ভিডিও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ভিডিওতে এক ব্যক্তি দেবহাটা উপজেলা ফুড অফিসারকে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। তবে তিনি টাকা নেননি। একপর্যায়ে তিনি অপর এক ব্যক্তিকে টাকা দিতে বলেন।

খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অফিস সহকারী নুরুল ইসলাম বলেন, কয়েকজন যুবক এসে অফিসার কখন আসবেন জানতে চান। আমি বলি তিনি আসতে দেরি করবেন। তখন তারা উত্তেজিত হয়ে অফিসার না এলে তালা ঝুলিয়ে দেবেন বলে হুমকি দেন। কিছুক্ষণ বসে থেকে হঠাৎ বের হয়ে যান।

স্থানীয় খাদ্যবান্ধব ডিলার ফয়জুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম, আব্দুর রহমান, মিজানুর রহমান, শেখ মাখছুদুর রহমান ও আব্দুল আলিম মিঠু বলেন, ‘আমরা শুনেছি কয়েকদিন ধরে কিছু যুবক সমন্বয়ক পরিচয়ে অফিসে এসে ঝামেলা করছে। আজ তারা তালা দিতে আসার খবর পেয়ে আমরা ছুটে যাই। তবে ততক্ষণে তারা পালিয়ে যায়।’

এসময় উপস্থিত সাধারণ মানুষও সমন্বয়ক পরিচয়দানকারীদের খুঁজতে থাকে। তবে জনতার উপস্থিতি টের পেয়ে তারা দ্রুত সরে পড়ে।

দেবহাটা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা শাহিনা খাতুন বলেন, ‘কয়েকজন যুবক আমাকে ফাঁসিয়ে জরিমানার নামে ২০ হাজার টাকা দাবি করেছে। ঘটনার সময় আমি অফিসের কাজে বাইরে ছিলাম। পরে জানতে পারি তারা আমার অফিসে টাকা নিতে এসে হুমকি দিয়েছে। এরপর কী ঘটেছে তা আমি জানি না।’

স্থানীয় সচেতন মহল বলছেন, সরকারি অফিসে এভাবে সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদা দাবি ও তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার প্রতিফলন। তারা দ্রুত এ ঘটনায় দায়ীদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

জুলাই আহত নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সাতক্ষীরা মেডিকেলের দুর্নীতিবাজ অফিসার মুরাদের অনৈতিক কাজের কিছু ফুটেজ সহযোদ্ধা রনি কিছুদিন আগে প্রকাশ করে। এই সূত্র ধরেই মুরাদের নেতৃত্বাধীন জিয়া সন্ত্রাসী বাহিনী সাতক্ষীরা থেকে দেবহাটা যাওয়ার পথে সখিপুর মোড়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়।’

দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিলন সাহা বলেন, আমি সদ্য যোগদান করেছি। তবে আজকের এই ঘটনার বিষয়ে আমি অবগত নই। খোঁজখবর নেবো।

সাতক্ষীরার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) বিষ্ণুপদ পাল জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে রনি এসে আমাকে বলেছিল, ডিলারশিপ নিয়োগে নাকি ঘুষ নেওয়া হয়েছে। তখন আমরা বলেছিলাম উপযুক্ত প্রমাণসহ অভিযোগ দিলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে আজ তারা সরাসরি সেখানে গিয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যা কাম্য নয়। আমরা তো তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাহলে তারা কেন সরাসরি সেখানে গেলেন?

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আরও বলেন, প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/জিকেএস

