ঈশ্বরদীতে রান্না করার সময় সাপের কামড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৪:৫১ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রামেকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন/ফাইল ছবি

পাবনার ঈশ্বরদীতে রান্না করার সময় সাপের কামড়ে মোছা. স্নিগ্ধা খাতুন (১৯) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার পতিরাজপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পরে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত ১০টার দিকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত স্নিগ্ধা খাতুন উপজেলার পতিরাজপুর গ্রামের মো. জুবায়ের হোসেনের স্ত্রী। ৫ মাস আগে তাদের বিয়ে হয়।

জানা গেছে, স্নিগ্ধা খাতুন রান্না করার জন্য নিজ বাড়ির রান্না ঘরে গেলে একটি বিষধর সাপ তার বামপায়ে পায়ে কামড় দেয়। এসময় তার চিৎকারে পরিবারের সদস্য ও আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) নেওয়া হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্নিগ্ধা খাতুনের প্রতিবেশী মো. আহসান হাবিব জানান, রান্নাঘরে রান্না করতে গেলে বিষধর সাপ স্নিগ্ধাকে কামড় দেয়। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। সেখানে প্রায় দেড় ঘণ্টা রেখেও তাকে কোনো অ্যান্টিভেনম না দিয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে। পরে সেখানকার দায়িত্বরত চিকিৎসক স্নিগ্ধা খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. তাসনিম তামান্না স্বর্ণা বলেন, প্রাথমিকভাবে বিষধর সাপের ঝুঁকিপূর্ণ কোনো উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলা হলে তারা নিজেদের উদ্যোগে রোগীকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। আপনার মাধ্যমে জানতে পারলাম তিনি মারা গেছেন।

ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড. আলী এহসান বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে আমাদের হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টা অ্যান্টিভেনম রেডি রয়েছে। কেন রোগীকে অ্যান্টিভেনম দেওয়া হয়নি তা এ মুহূর্তে বলতে পারছি না। এ বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলতে পারবেন।

