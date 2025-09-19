  2. দেশজুড়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে শূকরের কামড়ে আহত ৬

প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ভারত থেকে আসা শূকরের কামড়ে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার(১৮ সেপ্টেম্বর) উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের চরপাঁকা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের চরপাঁকা গ্রামের দাউদ মেম্বারের ছেলে মিজানুর রহমান (৬৫), মৃত লোকমান হোসেনের ছেলে তরিকুল ইসলাম (৬০), মইমুল হকের ছেলে রুমন আলি (২৫), তালিব হোসেনের ছেলে শহিদুল ইসলাম (৩৫), চরপাঁকা গ্রামের আকমুল হোসেনের ছেলে খাদেমুল ইসলাম (৩৫), কটাপাড়া গ্রামের জালালের স্ত্রী শেফালী বেগম (৩৫)।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে ভারত থেকে একটি শূকর গ্রামে ঢুকে পড়ে। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাড়া করলে সে অন্তত ছয়জনকে কামড়ে দেয়। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আজাহার আলী বলেন, ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতে যেন সাধারণ মানুষ আর ভোগান্তিতে না পড়ে সেটি নিশ্চিত করা হবে।

