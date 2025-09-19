  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুর

সরবরাহ কম, নাগালের বাইরে ইলিশের দাম

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২৭ পিএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মৌসুমের শেষ সময়ে জমে উঠেছে চাঁদপুরের ইলিশ বাজার। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ছুটির দিনে দেশের অন্যতম মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র বড় স্টেশন মাছঘাটে ক্রেতাদের উপচেপড়া ভিড় দেখা যায়। তবে সরবরাহ কম থাকায় বাজারে ইলিশের দাম বেড়ে আকাশচুম্বী হয়েছে।

সরবরাহ কম হলেও ইলিশের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ কমেনি। ফলে চাঁদপুরের ইলিশ বাজার জমে উঠলেও সাধারণ ক্রেতারা কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন।

ক্রেতারা অভিযোগ করছেন, সরবরাহ সংকটের কারণে চাহিদা মতো ইলিশ কেনা সম্ভব হচ্ছে না। তারা মনে করছেন, দেশের ভোক্তাদের চাহিদা মেটানোর পর বিদেশে ইলিশ রপ্তানি করা উচিত। স্থানীয় ক্রেতাদের অতিরিক্ত দামে ইলিশ কিনতে হলেও প্রতিবেশী দেশে রপ্তানি করাকে তারা অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেন।

ইলিশ কিনতে আসা জাহিদুল ইসলাম বলেন, ঢাকা থেকে বন্ধুদের সাথে চাঁদপুর মাছঘাটে ইলিশ কিনতে আসলাম কিন্তু দাম শুনে ইলিশ কিনায় অনাগ্রহ তৈরি হয়েছে। এখান থেকে ঢাকায় ইলিশের দাম আরও কম। আমরা ইলিশ খেতে পাই না, অন্যদিকে সরকার পাশের দেশে ইলিশ পাঠায়। সরকারের উচিত ইলিশের দাম নিয়ন্ত্রণ রাখা।

ইলিশ ব্যবসায়ী নবীর হোসেন জানান, শুক্রবার বড়স্টেশন মাছঘাটে ইলিশের সরবরাহ ছিল মাত্র ৩০০ মণ। অথচ ভরা মৌসুমে এ সময়ে সরবরাহ হতো এক থেকে দেড় হাজার মণ। বর্তমানে বাজারে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার ৩০০ থেকে দুই হাজার ৪০০ টাকায়। অন্যদিকে এক কেজির নিচে ৭০০-৮০০ গ্রামের ইলিশের দাম দুই হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

চাঁদপুর মৎস্য বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শবে বরাত সরকার জানান, প্রতিবেশী দেশে ইলিশ রপ্তানিকে ঘিরে চাঁদপুরে মাছঘাটে কোনো প্রভাব পড়েনি। মূলত ইলিশ সরবরাহ না থাকায় দাম কমছে না। মৌসুমের আর কয়েকদিন বাকি আছে, এরমধ্যে ইলিশ সরবরাহ কিছুটা বাড়তে পারে।

