প্রত্যেকটি ভোটের মূল্যায়নে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই: মুজিবুর রহমান

প্রত্যেকটি ভোটের মূল্যায়নে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই: মুজিবুর রহমান
জামায়াতের নায়েবে আমির ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভোটের বিকল্প নেই। দেশের মানুষ এমন একটি নির্বাচন চায় যাতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর সেজন্য প্রয়োজন পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন। কেননা প্রত্যেকটি ভোটের মূল্যায়নের একমাত্র পন্থা হলো পিআর পদ্ধতি। পিআর পদ্ধতি নিয়ে গড়িমসি না করে প্রয়োজনে গণভোট দিয়ে পিআর এর জনমত যাচাই করুন।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরীর ফজলুল হক অ্যাভিনিউ রোডে কেন্দ্র ঘোষিত ৫ দফা দাবিতে বরিশাল মহানগর জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
মুজিবুর রহমান বলেন, ফ্যাসিস্ট ও দোসরদের এ দেশে আর সুযোগ দেওয়া হবে না। এখনো প্রশাসনের মধ্যে ফাসিস্টের দোসররা ঘাপটি মেরে আছে, তাদের সরিয়ে নির্বাচন দিতে হবে। সে জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার দ্রুত করতে হবে। জাতীয় পার্টিসহ যেসব দল ফ্যাসিবাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিল তাদের বিচারের আওতায় আনা জরুরি। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পরেই নির্বাচন দিতে হবে। ফ্যাসিস্ট ও দোসরদের বিচার নিশ্চিত করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে।
সমাবেশে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও বরিশাল মহানগর জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ জহির উদ্দিন বাবর সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মহানগর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মুহাম্মাদ আতিকুল্লাহ। এসময় মহানগর নায়েবে আমির অধ্যাপক মাহমুদ হোসাইন দুলাল, মহানগর সেক্রেটারি মাওলানা মতিউর রহমান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা মাহমুদুন্নবী তালুকদার, মহানগর কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম খসরু, মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি মাস্টার মিজানুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কয়েক হাজার নেতাকর্মী।
এসময় জেলা নায়েবে আমির মাস্টার আব্দুল মান্নান ও ড.মাহফুজুর রহমান, মহানগরীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তারিকুল ইসলাম, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা জয়নাল আবেদীন, আব্দুস সত্তার, শামীম কবির, মাওলানা শফিউল্লাহ তালুকদার, মাহফুজুর রহমান আমিন, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, জেলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন, অ্যাডভোকেট আজম খান, নুরুল হক সোহরাব, ছাত্রশিবিরের বরিশাল মহানগর সেক্রেটারি আব্দুর রহমান সুজন ও বরিশাল জেলা সভাপতি আকবর হোসেন, জেলা সেক্রেটারি সাইয়্যেদ আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
শাওন খান/এমএন/এমএস