বিএনপির ৩১ দফা নিয়ে ঘুরছেন কনকচাঁপা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিরাজগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৩১ এএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা নিয়ে পাড়া-মহল্লায় ঘুরছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা। তিনি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর-সদরের একাংশ) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী।

তার নির্বাচনী এলাকার পাড়া-মহল্লায় নিয়মিতভাবে সভা-সমাবেশ ও উঠান বৈঠক করছেন তিনি।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) দিনভর যমুনা পাড়ের কাজীপুর উপজেলার চরাঞ্চলের নাটুয়ারপাড়া, নিশ্চিন্তপুর ও চরগিরিশ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বৈঠক করে ৩১ দফা উপস্থাপন এবং প্রচারপত্র বিতরণ করেন। এসময় স্থানীয় নেতাকর্মী ছাড়াও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীকে দেখতে হাজারও লোকের সমাগম হয়।

এসময় রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা বলেন, আগামী নির্বাচনে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সম-অধিকার বাস্তবায়ন করা হবে। এসব দফা বাস্তবায়ন করা হলে রাষ্ট্রের সব সাংবিধানিক কাঠামো সংস্কারের মাধ্যমে জাতিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। এতে কোনো রাজনৈতিক বৈষম্য থাকবে না।

তিনি আরও বলেন, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পতিত স্বৈরাচার দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যেভাবে ধ্বংস করেছে, তা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

এসময় উপজেলা, ইউনিয়ন বিএনপিসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

