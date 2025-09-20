সেচযন্ত্র থেকে অবৈধ সংযোগ, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেলো দিনমজুরের
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্র থেকে টানা লাইনে স্পৃষ্ট হয়ে মো. আরিফুল ইসলাম (৩০) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলের দিকে উপজেলার বামনডাঙ্গা ইউনিয়নের খামার মনিরাম গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. আরিফুল ইসলাম ওই গ্রামের মো. আবদুর রশিদ মিয়ার ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, নিহত আরিফুল ইসলামের বাড়ির পূর্বপাশে আজাহার হাজীর বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্র ছিল। সেচযন্ত্র থেকে টানা লাইনে বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়েছেন আজাহার আলী। যার দূরত্ব হবে প্রায় ৭০০-৮০০ গজ। আজাহার হাজী এবং কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি বিপজ্জনক জানিয়ে একাধিকবার বললেও কোনো কাজ হয়নি। তবে আরিফুল ইসলাম ওই তারে জড়িয়ে মারা যাওয়ার পরই আজাহার হাজী তার ছেলেসহ দ্রুত বিদ্যুতের তার সরিয়ে নেন।
নিহতের বাবা মো. আবদুর রশিদ মিয়া বলেন, কারেন্টের এই তার ঝুলে আছে অনেকদিন থেকে। হাজী সাহেবকে বারবার বলেছি সরাতে। মিটার রিডিং লিখতে আসা লোককেও বলেছি বহুবার। কেউ আমাদের কথা শুনেনি। যদি তারা শুনতো তাহলে আজ এ সর্বনাশ হতো না আমাদের। আমরা এর বিচার চাই।
রংপুর পল্লী বিদ্যুৎ সীমিত-১ সুন্দরগঞ্জের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মিজান বলেন, টানা লাইন অবৈধ। আমরা খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছি।
এ বিষয়ে আলহাজ্ব মো. আজাহারুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি।
সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল হাকিম আজাদ বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
