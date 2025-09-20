আড়িয়াল খাঁ নদে নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়

আড়িয়াল খাঁ নদে নৌকাবাইচ দেখতে হাজারো মানুষের ভিড়
মাদারীপুরের আড়িয়াল খাঁ নদে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নৌকাবাইচ দেখতে নদের দুই পাড়ে ভিড় করেন হাজারো দর্শনার্থী।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মাদারীপুর সদর উপজেলার হবিগঞ্জ এলাকার আড়িয়াল খাঁ নদে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, মাদারীপুর সদর উপজেলার হবিগঞ্জ থেকে চরবাজিতপুর পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটারজুড়ে চলে এই আয়োজন। এতে অংশ নেয় বাঁশকান্দি এক্সপ্রেস, ময়ূরপঙ্খি, বাঘা, টাইটানিকসহ বাহারী নামের ৮টি নৌকা। নৌকাবাইচ দেখতে নদের দুই পাড়ে অনেক মানুষ ভিড় করেন। পাশাপাশি অনেকেই ট্রলার ও নৌকায় করেও বাইচ দেখেন।
স্থানীয় মিনি সুইজারল্যান্ড রেস্টুরেন্ট ও পার্কের আয়োজনে এই নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজয়ীদের ঘোড়া, ফ্রিজ, টিভিসহ বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দা নুসরাত জাহান বলেন, নৌকাবাইচ দেখতে এসেছি। খুবই আনন্দ পেয়েছি। অনেকদিন পর এই আয়োজন দেখে ভালো লেগেছে।
প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া স্বপন বয়রা বলেন, প্রথম হওয়ার আনন্দই আলাদা। অনেক ভালো লাগছে। যেকোনো স্থানে প্রতিযোগিতা হলে তাতে আমরা অংশ নিতে চাই।
আয়োজক মহসিন খান বলেন, আড়িয়াল খাঁ নদের দুইপাড়ে প্রায় ৫০ হাজার দর্শক জড়ো হন। এতো মানুষ হবে বুঝতে পারিনি। এলাকাবাসী আনন্দ নিয়েই পুরো আয়োজন উপভোগ করেছেন। সবার সহযোগিতা পেলে আগামীতে আরও বড় আকারে নৌকাবাইচের আয়োজন করা হবে।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, নৌকাবাইচকে ঘিরে কয়েক হাজার মানুষ উপস্থিত হয়। তাদের নিরাপত্তার জন্য থানা পুলিশ, নৌপুলিশ ও তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ দায়িত্ব পালন করেন। খুবই সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে।
