সুন্দরবনে ঘুরতে এসে বিদেশি নারী পর্যটকের মৃত্যু
সুন্দরবনে ঘুরতে এসে আয়ারল্যান্ডের (আইরিশ) নাগরিক কারমেল নইলিন (৫৭) নামের এক নারী পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। স্বামীসহ বিদেশি অন্যান্য পর্যটকদের সঙ্গে সুন্দরবন ভ্রমণে এসেছিলেন তিনি।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে সুন্দরবন পূর্ব বনবিভাগের কচিখালী স্টেশনের ঘাটে জাহাজে অবস্থানকালে মারা যান তিনি।
পরে বন বিভাগ, কোস্ট গার্ড ও নৌ পুলিশের সদস্যরা তার মরদেহ উদ্ধার করে। তবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে বন বিভাগ।
বন বিভাগ জানায়, শুক্রবার বিকেলে মোংলা থেকে এম.ভি আলাস্কা নামের পর্যটনবাহী একটি জাহাজে করে প্রথমে তারা করমজল পর্যটন ও বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এরপর সেখান থেকে কচিখালী আসেন। কচিখালীতে রাত্রিযাপন করে জাহাজের পর্যটকরা।
পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক রানা দেব বলেন, ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোকজনিত কারণে আইরিশবংশদ্ভুত ওই নারী পর্যটক মারা গেছেন। শরণখোলার ধানসাগর নৌ পুলিশ শনিবার বিকেলে জাহাজ থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করবে পুলিশ।
এর আগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর সকালে কচিখালী অভয়ারণ্য স্টেশনের ডিমের চরে গোসলে নেমে স্রোতের তোড়ে ডুবে মারা যায় এক কিশোর।
