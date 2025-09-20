পিআর পদ্ধতির বিরুদ্ধে পিরোজপুরে বিএনপির বিক্ষোভ
পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের বিরুদ্ধে পিরোজপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে শহরের সি অফিস মোড় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে ক্লাব শহরের বিলাস চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব গাজী ওহাদুজ্জামান লাভলু।
ওহাদুজ্জামান লাভলু বলেন, ‘জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো অন্যায় পদ্ধতি বিএনপি কখনো মেনে নেবে না। পিয়ার পদ্ধতি জনগণের মতের প্রতিফলন নয়, বরং এটি গণতন্ত্র পরিপন্থি।’
তিনি আরও বলেন, ‘দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অবিলম্বে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আন্দোলনকে আরও বেগবান করতে হবে।’
এসময় জেলা ও উপজেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
