লিবিয়ায় গুলিতে আহত যুবকের খোঁজ মিলছে না

লিবিয়ায় গুলিতে আহত যুবকের খোঁজ মিলছে না
ইতালি যাওয়ার পথে লিবিয়ার মাফিয়াদের গুলিতে আহত হন মাদারীপুরের যুবক জীবন ঢালী (২২)। এরপর গত ১১ দিন ধরে তার কোনো খোঁজ মিলছে না।
নিখোঁজ জীবন ঢালী মাদারীপুর সদর উপজেলার মস্তফাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ার গ্রামের বাসিন্দা কালাম ঢালীর ছেলে।
পারিবার জানায়, গত ৬ মাস আগে সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের ঝিকরহাটি গ্রামের মানবপাচারকারী চক্রের সদস্য রাসেল খানের প্রলোভনে পড়েন জীবন ঢালী। পরে অবৈধভাবে ইতালীর উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়েন তিনি। লিবিয়ায় গিয়ে ইতালি যাবার জন্য অবস্থান করেন। লিবিয়াতে কখনও বন্দিশালায়, কখনও গেম ঘরে আবার কখনও পুলিশের হাতে বন্দিও থাকতে হয়েছে তাকে। সর্বশেষ বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু যুবকদের সঙ্গে লিবিয়ায় একটি ঘরে বন্দি থাকেন। সেখানে গত ৮ সেপ্টেম্বর মাফিয়ারা এলোপাতাড়ি গুলি করে করলে জীবন ঢালী আহত হন। পরে গুরুতর অবস্থায় স্থানীয় একটি হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে আর খোঁজই পায়নি পরিবার। এই পরিস্থিতিতে দালালের চাপে গণমাধ্যমেও কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন নিখোঁজের পরিবার।
নাম না প্রকাশে নিখোঁজের এক আত্মীয় বলেন, লিবিয়াতে থাকা জীবন ঢালীর সঙ্গীদের কাছ থেকে এই খবর পেয়েছি। ৮ সেপ্টেম্বরের পর থেকে তার আর কোনো খোঁজ নেই। এছাড়া আমরা তার সঙ্গে কথাও বলতে পারছি না।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, লিবিয়ায় গুলিতে এক যুবক আহতের খবর পেয়ে বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়। পুলিশ জানতে পারে, কেউ কেউ বলছে যুবক মারা গেছে, আবার কেউ বলছে নিখোঁজ আছে। এ ব্যাপারে পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে দালাল রাসেল খানের মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়ায় তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এএইচ/জেআইএম