  2. দেশজুড়ে

নরসিংদী জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক শাহীদ হাসান

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নরসিংদী জেলার শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক শাহীদ হাসান

নরসিংদীর শ্রেষ্ঠ গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন শাহীদ হাসান। তিনি শিবপুর উপজেলার যোশর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) নিরঞ্জন কুমার রায় স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বিষয়টি জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, প্রতি বছর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সব শিক্ষকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে গুণী শিক্ষকের একটি তালিকা পাঠায়। সেই তালিকা যাচাই-বাছাই করে ডিসি, এসপিসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি সেরা শিক্ষক বাছাই করেন।

এ বিষয়ে শাহীদ হাসান বলেন, শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করার পর থেকে নিজের সব প্রজ্ঞা, মেধা, মনোযোগের পেছনে দিয়েছি। শিশুদের শেখানোর কাজটিকে কীভাবে আকর্ষণীয়, সহজবোধ্য ও সাবলীল করা যায়, সারাক্ষণ সেই চিন্তা করেছি। শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিকতার উপর ভিত্তিকরে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি।

তিনি আরও বলেন, কর্তৃপক্ষ আমাকে জেলার ‘গুণী শিক্ষক’ নির্বাচিত করায় আমি উল্লসিত। যারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, যারা অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যোশর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৪ সালে জেলাতে শ্রেষ্ঠ হয়েছে। এর আগের বছর শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হন এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান।

আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।