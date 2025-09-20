কৃষক দল নেতা
ওলামা দলকে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে মোকাবিলা করতে হবে
ফরিদপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম বলেছেন, ওলামা দলকে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে মোকাবিলা করতে হবে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলা ওলামা দলের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আলফাডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা দেলোয়ার হোসেন জিল্লু।
নাসিরুল ইসলাম বলেন, ‘সামনে নির্বাচন হবে। সেখানে ওলামা দলকে দিয়ে জামায়াতে ইসলামীকে মোকাবিলা করতে হবে। ওদের অপকর্ম থেকে জনগণকে সতর্ক করতে হবে। মসজিদে তারা মিটিং করে, মিথ্যা প্রচার করে ওদের মার্কায় ভোট দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। মসজিদে যদি জামায়াতে ইসলামী কোনো মিটিং করে, তাহলে ওলামা দলের নেতাকর্মীদের দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের প্রতিহত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নীল নদের পানি যেমন নীল নয়, তেমনি জামায়াতে ইসলামী মানে ইসলাম নয়।’
অনুষ্ঠানে জেলা ওলামা দলের সদস্য সচিব সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মিয়া আব্বাস, সাবেক সদস্য সচিব নুরুজ্জামান খসরু, জেলা ওলামা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা শহিদুল ইসলাম, মাওলানা রুহুল আমীন, আবু সাঈদ, ইমদাদুল হোসেন প্রমুখ।
আলোচনা শেষে মাওলানা ওসমান গণিকে সভাপতি ও সৈয়দ মনিকে সাধারণ সম্পাদক করে আলফাডাঙ্গা উপজেলা ওলামা দলের আংশিক কমিটি ঘোষণা দেন জেলা ওলামা দলের নেতারা।
