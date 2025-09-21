  2. দেশজুড়ে

উপকূলে ৬ হাজার মানুষ পেলো বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৫:৪৩ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
উপকূলে ৬ হাজার মানুষ পেলো বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ

সাতক্ষীরায় গ্রামীণ জনপদের ছয় হাজার অসহায় ও দরিদ্র নারী-পুরুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর দুদিন উপকূলীয় শ্যামনগর উপজেলার শ্রীফলকাটি মালঞ্চ টেকনিক্যাল কলেজের মাঠে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে এ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করেন সাবেক এমপি ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাতক্ষীরা-৪ আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী কাজী আলাউদ্দীন।

jagonews24

দুদিনব্যাপী মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন ডা. সাকির হোসেন স্বাদ, ডা. ইসরার আহমেদ, ডা. রিফাত জাহান (সার্জন) এবং ডা. মশিউর রহমানসহ আরও ১৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তারা যত্নসহকারে রোগীদের সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন লিখে দেন।

শ্যামনগরের ঈশ্বরীপুর গ্রামের বৃদ্ধা মালতি বালা মন্ডল বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শরীরে নানা রোগে বাসা বেঁধেছে। অর্থাভাবে ভালো কোনো ডাক্তার দেখাতে পারি না। এখানে বিনামূল্যে ডাক্তার দেখানো ও ওষুধ পেয়ে অনেক উপকৃত হয়েছি।

উপজেলার পাতড়াখোলা গ্রামের সামছুদ্দিন গাজী বলেন, লোকমুখে জানতে পেরে এসেছি। ডাক্তার আমাকে খুব যত্ন করে দেখে সঙ্গে ওষুধ দিয়েছে।

jagonews24

মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজক সাবেক এমপি কাজী আলাউদ্দীন বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশক্রমে এই মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে আমরা মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছি।

আহসানুর রহমান রাজীব/এমকেআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।