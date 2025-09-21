  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যুবক নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর 
প্রকাশিত: ০৫:৫৮ এএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যুবক নিহত
ট্রেন/ফাইল ছবি

গাজীপুরে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় যুবক (২৮) নিহত হয়েছেন। ওই যুবক ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে ঝুলে ছিলেন।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কালিয়াকৈর উপজেলার মহিষবাথান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের পরিচয় জানা যায়নি।

কালিয়াকৈর হাইটেক সিটি রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার খোরশেদ আলম জানান, ঢাকা থেকে রাজশাহীর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল সিল্কসিটি ট্রেনটি। একপর্যায়ে ট্রেনটি কালিয়াকৈর মহিষবাথান এলাকায় হাইটেক সিটি রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করে। এসময় ট্রেনের ভেতর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ওই যাত্রী বাইরের দিকে ঝুলে শরীরে বাতাস লাগাচ্ছিল। হঠাৎ সিগন্যালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে তিনি ট্রেন থেকে পড়ে যান এবং ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তার পরনে নীল রঙের টি-শার্ট ও কালো জিন্স প্যান্ট ছিল।

জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশন পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) নাদির উজ-জামান জানান, নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মো. আমিনুল ইসলাম/এমকেআর

