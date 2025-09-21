সাতক্ষীরায় বজ্রপাতে দু’জনের মৃত্যু

সাতক্ষীরায় বজ্রপাতে দু’জনের মৃত্যু
সাতক্ষীরার দেবহাটায় পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ও বিকেলে দেবহাটা উপজেলার সখিপুর ও বেজোরআটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সখিপুর ইউনিয়নের নারকেলী গ্রামের এসআই মোস্তাফিজুর রহমানের বাবা আব্দুল হামিদ দুপুরে নিজের মৎস্য ঘেরে কাজ করার সময় বজ্রপাতে মারা যান। একইদিন বিকেলে উপজেলার বেজোরআটি গ্রামের মো. আনছার আলী গাজীর ছেলে মো. জাকির হোসেন নিজ ফসলের মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাতে প্রাণ হারান।
আব্দুল হামিদের ভাই অধ্যাপক হাফিজুল ইসলাম বলেন, আমার ভাইয়ের কুলিয়ায় দোকান আছে। প্রতিদিনের মতো দোকান থেকে বাড়ি ফিরে মৎস্য ঘেরে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বজ্রপাত হলে তার মৃত্যু হয়।
আরও পড়ুন-
প্রতিমা তৈরিতে ব্যয় বাড়লেও বাড়েনি বাজেট
কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি শরীফুল, সম্পাদক মাজহারুল
কক্সবাজারে বনের ছয় একর জমি উদ্ধার
জাকির হোসেনের ভাতিজা বলেন, আমার চাচা একজন কৃষক ছিলেন। তিনি নিজের জমিতে কাজ করছিলেন। বজ্রপাতের আঘাতে তার মৃত্যু হয়।
বজ্রপাতে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে দেবহাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া বলেন, এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। মরদেহ উদ্ধারের পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আহসানুর রহমান রাজীব/এফএ/এমএস