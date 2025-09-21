  2. দেশজুড়ে

৩ বছর পর সোনামসজিদ দিয়ে এলো ৬০ টন টমেটো

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০২:৪৮ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ বছর পর সোনামসজিদ দিয়ে এলো ৬০ টন টমেটো

দীর্ঘ তিন বছর পর চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে এসেছে ৬০ মেট্রিক টন টমেটো।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ভারতীয় দুইটি ট্রাকভর্তি টমেটো সোনামসজিদ স্থলবন্দর পানামা পোর্ট লিংক লিমিটেডে প্রবেশ করে। এসব টমেটো আমদানি করেছেন জয়নাল আবেদিন নামে এক আমদানিকারক।

৩ বছর পর সোনামসজিদ দিয়ে এলো ৬০ টন টমেটো

পানামা পোর্ট লিঙ্ক লিমিটেডের জনসংযোগ কর্মকর্তা টিপু সুলতান জানান, এই স্থলবন্দরে এর আগেও টমেটো আমদানি হয়েছে। তবে দীর্ঘ তিন বছর থেকে বন্ধ ছিল। হঠাৎ আজ দুইটি ট্রাকে ৬০ মেট্রিক টন টমেটো আমদানি হয়েছে। এসব টমোটোর গাড়ি লোড-আনলোড চলছে। দ্রুত দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যাবে।

সোহান মাহমুদ/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।