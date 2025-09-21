  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আরও পাঁচজন আটক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আরও পাঁচজন আটক

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট দিয়ে ভারতে প্রবেশকালে আরও পাঁচজনকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার গুইবিল সীমান্ত থেকে তাদের আটক করা হয়।

তারা হচ্ছেন, আজমিরীগঞ্জ উপজেলার মামুদপুর গ্রামের জীবন চন্দ্র দাসের ছেলে সত্যন্দ্র চন্দ্র দাস (৫৮), তার স্ত্রী লক্ষ্মী রানি দাস (৫২), মেয়ে উতোমা কুমারী দাস (২২), কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার ভিলবকসাই গ্রামের অবনি কান্ত দাসের ছেলে সমর কান্ত দাস (২৬) ও সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলার শুক্রমনি দাসের ছেলে জহুর লাল দাস (৭১)। তাদের চুনারুঘাট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. তানজিলুর রহমান বলেন, ‘সীমান্ত সুরক্ষা রাখা, অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার রোধ ও সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে আমরা শতভাগ চেষ্টা করছি। আটক পাঁচজনের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা করা হয়েছে। চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসায়ী ও অবৈধ পারাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালাল চক্রের সদস্যদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

এর আগে ১৯ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) ৫৫ বিজিবির টহল দল অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের সময় একই উপজেলার কালেঙ্গা সীমান্ত থেকে ছয় বাংলাদেশিকে আটক করে।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।