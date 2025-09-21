বরিশালে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু

বরিশালে ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু
বরিশাল বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে এক কিশোরী ও দুই যুবকসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গোটা বিভাগে চলতি বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলার বলদিয়া গ্ৰামের মহিমা (২৬), বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলার আমরাতলা গ্ৰামের হাসান (২৫) এবং একই উপজেলার কাকচিরা গ্ৰামের সিদ্দিক মোল্লা (৪৫) মারা যান।
বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে একই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও ১৬৫ রোগী ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে বিভাগের ছয় জেলার সরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে বর্তমানে ৩৭৪ রোগী চিকিৎসাধীন। এর মধ্যে বরিশাল জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ১০৪ জন, পটুয়াখালীতে ৯৭, পিরোজপুরে ২১, বরগুনায় ১১৭ এবং ঝালকাঠিতে ১৮ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।
স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বিভাগের দুই মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ১২ হাজার ৪৭৫ রোগী ভর্তি হয়েছেন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১২ হাজার ৭৩ জন।
চলতি বছর গোটা বিভাগে ২৮ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৬ জন, বরগুনায় ১১ এবং পটুয়াখালীতে একজন মারা যান।
শাওন খান/এসআর/জিকেএস