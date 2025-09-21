৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ইনস্টিটিউট
বিদ্যুৎ নেই ৬ মাস, লোকবল সংকটে খুঁড়িয়ে চলছে কার্যক্রম
মাদারীপুরে ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজির (আইএইচটি) বহুতল ভবনটিতে দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। লোকবল সংকটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম।
সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দারবালী মৌজায় ৩২ কোটি ৮২ লাখ টাকা ব্যয়ে ৮ তলাবিশিষ্ট ভবনটি নির্মাণ করে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। পরে ২০২০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি এটির উদ্বোধন করা হয়। এখানে চার বছর মেয়াদি তিনটি কোর্সে রয়েছে। ল্যাবরেটরি, রেডিও গ্রাফি ও ফার্মাসি। বিজ্ঞান গ্রুপ থেকে এসএসসি পাস করার পরে চার বছর মেয়াদি এই কোর্সগুলোতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
উদ্বোধনের পর ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে তিনটি কোর্সে এখানে ৩৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি আছেন। তবে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী মাদারীপুর জেলার বাইরের। এখানে আবাসিক ও অনাবাসিকের সুবিধা রয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোর্সগুলোতে পাঠদানের জন্য রয়েছেন মাত্র দুজন শিক্ষক। এরমধ্যে একজন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে আছেন। ১০ জন অতিথি শিক্ষক দিয়েই চলছে পাঠদানের কার্যক্রম। অফিস সহকারী মাত্র একজন। কম্পিউটার অপারেটর পদেও একজন কর্মরত। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়েই চলছে আইএইচটির সব কার্যক্রম।
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. মো. মাহফুজুর রহমানের কর্মস্থল ফরিদপুর হওয়ায় তিনি নিয়মিত মাদারীপুরে আসেন না। ফলে নানা সমস্যার মধ্য দিয়েই খুঁড়িয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৬ জন শিক্ষার্থীই ইংরেজিতে অকৃতকার্য হয়েছেন বলে জানা গেছে।
এদিকে দ্বিতীয়বারের মতো গত মার্চ মাস থেকে আট তলাবিশিষ্ট ভবনটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ১২ লাখ ৪১ হাজার ৫৪ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে ওজোপাডিকো। এর আগেও একবার বিল বকেয়া থাকায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। কবে নাগাদ বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে, তার কোনো নিশ্চিয়তা নেই। ফলে প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের।
ফার্মাসি কোর্সের শিক্ষার্থী তৃষ্ণা বলেন, ‘ভবনে অনেকদিন হলো বিদ্যুৎ নেই। গরমে ক্লাস করতে আমাদের সমস্যা হয়। এখানে দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগের দাবি জানাই।’
প্রতিষ্ঠানের অফিস সহকারী মো. বায়েজিদ জানান, বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় গত মার্চ মাস থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ আছে। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় ১০ জন অতিথি শিক্ষক দিয়েই পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে জরুরিভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দরকার।
তিনি আরও বলেন, বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। আশা করছি, খুব শিগগির এর সমাধান হবে।
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, ‘আমার মূল কর্মস্থান ফরিদপুরে। একা সব সামলানো কঠিন। তাই মাদারীপুরে নিয়মিতভাবে যাওয়া হয় না। তবে সবদিক ম্যানেজ করে নিয়মিত যাওয়ার চেষ্টা করি।’
তিনি বলেন, মাদারীপুরের আইএইচটিতে লোকবল সংকট রয়েছে। এরইমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ৪৭ জনের লোকবল চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে সংকট কেটে যাবে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এসআর/জিকেএস