নতুন চিন্তাধারা নিয়ে বর্তমান প্রজন্ম এগোতে চায়: এ্যানি

নতুন চিন্তাধারা নিয়ে বর্তমান প্রজন্ম এগোতে চায়: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘বর্তমান প্রজন্ম একটা লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়, যে এই বাংলাদেশটাকে আমরা নতুনভাবে গড়বো, রাজনৈতিক বলেন অথবা বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাধারা নিয়ে তারা এগোতে চায়।’
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে লক্ষ্মীপুরের দত্তপাড়া ডিগ্রি কলেজের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘আমরা জেনারেশনের বাহিরে কোনো চিন্তা করি না। ওরা আন্দোলন চেয়েছে, আমরাও আন্দোলন চেয়েছি। কিন্তু সম্মুখে তারা ছিল। তারা শহীদ হয়েছে, গুমের শিকার হয়েছে, খুনের শিকার হয়েছে আমাদের মতো। আন্দোলন করতে গিয়ে কোনো ছাত্র সংগঠন তাদের রাস্তায় নামায়নি, নিজেদের থেকে অভিভাবকের হাত ধরে তারা রাস্তায় নেমেছে। সর্বশেষ হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণ করার পরও তারা পিছপা হয়নি।
এ্যানি বলেন, ‘এ জেনারেশন তারেক জিয়াকে যেভাবে চেনেন, হয়তোবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে সেভাবে চেনেন না। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কথা, কাজ, কর্মতৎপরতা, সেই সময়ে তিনি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, জনপ্রিয় রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবনের ইতিহাস যদি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেন, দেখেন, আলোচনায় যদি যান, তাহলে জিয়াউর রহমান, তারেক রহমান এবং খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। তাদের নেতৃত্বের মধ্যে দেশের কথা, প্রজন্মের কথা, আমাদের বাংলাদেশের কথা বার বার ফুটে উঠেছে।’
ছাত্রদলকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘এ জেনারেশনের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে আপনাদেরকে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিতে হবে। তাদের মনের কথাগুলোকে ধারণ করে তাদের বক্তব্য-কথাগুলোকে সমীহ করে সেই সম্মানের জায়গা থেকে আপনি ছাত্র সংগঠন করেন। বর্তমানে ছাত্রদল যে পর্যায়ে আছে আমি মনে করি, এ ছাত্রদল, ছাত্র নেতৃত্ব অথবা আপনাদের নেতাগিরি অনেক ঊর্ধ্বে যাবে। ভবিষ্যতে যারা কলেজের ছাত্র তাদের থেকে ছাত্র নেতৃত্ব আসবে।’
দত্তপাড়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ নুরুল আলমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দিন চৌধুরী হ্যাপি, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি এম বেল্লাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক এম ইউসুফ ভূঁইয়া প্রমুখ।
