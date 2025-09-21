চুয়াডাঙ্গা
বেশি দাম-অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার পরিবেশনে দুই দোকানির জরিমানা
চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার মুন্সিগঞ্জ বাজারে অভিযান চালান অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
অভিযানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য, মিষ্টি, ওষুধ, সার ও বেকারি পণ্যের গুণগত মান ও বাজারমূল্য যাচাই করা হয়। মুন্সিগঞ্জ বাজারের শ্রী উজ্জ্বল কুমার সাহার মেসার্স মদন মোহন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে তদারকি করা হলে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্যপণ্য প্রস্তুত ও সংরক্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে জরিমানা করা হয়েছে।
অন্যদিকে একটি লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আলমডাঙ্গা শহরে গোলাম মোস্তফার মালিকানাধীন তাজ মোটরসকে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে মোবিল বিক্রির দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনায় সহায়তা করেন চুয়াডাঙ্গা পরিবেশ অধিদপ্তরের সিনিয়র কেমিস্ট নরেশ চন্দ্র বিশ্বাস, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সজীব পাল এবং জেলা পুলিশের একটি দল।
হুসাইন মালিক/আরএইচ/জিকেএস