বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠন সম্ভব: মনির খান

বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠন সম্ভব: মনির খান
জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা ও কণ্ঠশিল্পী মনির খান বলেছেন, তারেক রহমান ঘোষিত রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্গঠনে বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন সম্ভব হবে।
তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যের বিকল্প নেই। বিএনপির নেতাকর্মীদের ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মহেশপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের পুরন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত গণসংযোগ ও পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
কণ্ঠশিল্পী মনির খান বলেন, ‘আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে সব ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে যিনিই ধানের শীষের মনোনয়ন পাবেন, আমরা সবাই তার পক্ষে কাজ করবো। মনোনয়নের জন্য সবার প্রচেষ্টা থাকবে, কিন্তু শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নে ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।’
মহেশপুরের ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপি আয়োজিত পথসভায় সভাপতিত্ব করেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আশরাফুজ্জামান।
এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির উপদেষ্টা মহিউদ্দিন মহি, জেলা কৃষকদলের সদস্য মুকুল হোসেন, উপদেষ্টা আবুল কাশেম সদ্দার, উপজেলা মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম মুসা, ফতেপুর ইউনিয়ন মৎসজীবী দলের সভাপতি লুৎফর রহমান, ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মীর মোহাম্মদ কবির হোসেন প্রমুখ।
এরআগে ফতেপুর বাজারে বিএনপির ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেন মনির খান। পরে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা নিয়ে পথসভায় হাজির হন তিনি।
