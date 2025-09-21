মানিকগঞ্জে এবার ৫৫৩ মণ্ডপে চলছে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি
মানিকগঞ্জে এবার ৫৫৩ মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। গতবার জেলার ৫১০ মণ্ডপে পূজার আয়োজন করা হয়। পূজাকে কেন্দ্র করে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে আয়োজক কমিটি।
সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে। মাটি শুকানোর পর প্রতিমার অঙ্গে দেওয়া হচ্ছে রঙের আঁচড়। আবার কোনো কোনো মণ্ডপে রং শুকানোর পর প্রতিমার অঙ্গের শোভা বাড়ানোর জন্য পরানো হচ্ছে বাহারি রঙের বসন ও বিভিন্ন অলংকার।
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরি এলাকার গঙ্গাচরণ মালাকার বাড়ির প্রতিমা জেলার অন্যতম প্রতিমা। বানিয়াজুরী লোকনাথ কুঠিরের স্বত্বাধিকারী গঙ্গাচরণ মালকারের ভাই অমূল্য মালাকার বলেন, ‘এ জেলার মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করেন। আমাদের বাড়িতে এ বছর ৫২তম দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কখনো এ লোকনাথ কুঠিরে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অনির্বাণ কুমার পাল বলেন, ‘এ বছর মানিকগঞ্জে ৫৫৩ মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরমধ্যে মানিকগঞ্জ সদরে ৮৬টি, মানিকগঞ্জ পৌরসভায় ৩১টি, সাটুরিয়ায় ৭৯টি, সিংগাইর উপজেলায় ৬৩টি, সিংগাইর পৌরসভায় ১৪টি, হরিরামপুরে ৬৫টি, ঘিওরে ৮২টি, দৌলতপুরে ৪৬টি এবং শিবালয়ে ৮৭টি মন্দিরে দুর্গাপূজা হতে যাচ্ছে।
এ বিষয়ে জেলা হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ সরকার বলেন, ‘দুর্গাপূজা উদযাপনের জন্য জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।’
জেলা পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াছমিন খাতুন জানান, ‘পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। ইতোমধ্যেই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পূজা পরিচালনা কমিটির সঙ্গে বসে মণ্ডপে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, সিসি ক্যামেরা ব্যবহার, উচ্চস্বরে গান বাজনা পরিহার, প্রয়োজনে ড্রোন ব্যবহারের নির্দেশনাসহ নিরাপত্তার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, ‘দুর্গা প্রতিমা তৈরির পর্যায় থেকে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকারের দেওয়া আর্থিক সহায়তা মন্দির কমিটির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কোনো মন্দিরে বাড়তি কিছুর প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তার ব্যবস্থা করা হবে।’
মো. সজল আলী/আরএইচ/জিকেএস