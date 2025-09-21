চাঁদাবাজির অভিযোগে কুমিল্লায় শ্রমিক দল-এলডিপি তিন নেতা আটক

চাঁদাবাজির অভিযোগে কুমিল্লায় শ্রমিক দল-এলডিপি তিন নেতা আটক
কুমিল্লার চান্দিনায় চাঁদাবাজির অভিযোগে শ্রমিক দল ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) এবং এর সহযোগী সংগঠন গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩ নেতাকে আটক করেছে যৌথ বাহিনী।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর চান্দিনাস্থ প্রধান কার্যালয় থেকে তাদেরকে আটক করা হয়। পরে তাদের চান্দিনা থানায় রাখা হয়েছে।
আটকরা হলেন- চান্দিনা পৌর গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দল সাধারণ সম্পাদক মো. ওয়ালী উল্লাহ, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল কুমিল্লার উত্তর জেলা যুগ্ম-আহ্বায়ক ও চান্দিনা পৌর শ্রমিক দল আহ্বায়ক মো. আলাউদ্দিন ও চান্দিনা পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলডিপির সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর।
স্থানীয়রা জানায়, ঢাকার বনানী আলীসা এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি কোম্পানির ম্যানেজার মো. রেজাউল করিম কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর চান্দিনাস্থ প্রধান কার্যালয় থেকে বৈদ্যুতিক তারসহ বিভিন্ন মালামাল দরপত্রের মাধ্যমে কেনেন। রোববার দুপুর পৌনে ২টায় মালামাল নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে চান্দিনা পৌর গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. অলিউল্লাহ ওই ম্যানেজারের মোবাইলে ফোন দিয়ে দলীয় পরিচয় দেয় এবং মালামাল নিতে হলে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দিতে বলে। পরে অলিউল্লাহকে সমিতির স্টোর রুমে আসতে বলেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার। সেখানে অলিউল্লাহ্ অপর দুজনকে নিয়ে আসে। টাকা না দিলে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। বিষয়টি সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে অবহিত করলে মেজর মাহমুদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনী ঘটনাস্থল থেকে তাদের তিনজনকে আটক করা হয়।
চান্দিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাবেদ উল ইসলাম জানান, যৌথবাহিনী তাদেরকে আটক করেছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়া চলছে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এএইচ/জিকেএস