খালে পড়ে ছিল নিখোঁজ রোহিঙ্গা তরুণীর মরদেহ

খালে পড়ে ছিল নিখোঁজ রোহিঙ্গা তরুণীর মরদেহ
কক্সবাজারের টেকনাফের খাল থেকে সাজেদা আক্তার নামের এক রোহিঙ্গা তরুণীর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়ন লেদা লামারপাড়া খাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত সাজেদা আক্তার উখিয়ার কুতুপালং ৩ নম্বর ক্যাম্পে আজিম উল্লাহর মেয়ে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন টেকনাফ মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সেকান্দর সাইম।
সাজেদা আক্তারের পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি জানান, এক সপ্তাহ আগে ক্যাম্পের ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে তার আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে তাকে খুন করা হয়েছে নাকি তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে জানা যাবে।
জাহাঙ্গীর আলম/এসআর