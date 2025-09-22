বরিশালে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল, ৪ জনকে পুলিশে সোপর্দ
নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী বরিশাল নগরীতে মশাল মিছিল করেছেন। এ সময় তাদের ধাওয়া করে চারজনকে মারধরের পর পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয় লোকজন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে নগরীর ফিশারি রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম।
আটকরা হলেন, বানারীপাড়া উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের শিয়ালকাঠি গ্রামের মো. শাহিন শেখ (৪০), একই উপজেলার চাখার ইউনিয়নের সজীব হাওলাদার (৩৭), নগরীর ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের চহঠা এলাকার শাহাদাত হোসেন অপু তালুকদার এবং দক্ষিণ চহঠা এলাকার মো. জাকির হোসেন।
প্রত্যক্ষদর্শী মহানগর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম জানান, কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের কাছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের ফেরি কার্যালয়ের সামনে একদল আওয়ামী লীগ কর্মী স্লোগান দিয়ে মিছিল করে। তারা সংখ্যায় ১৫ থেকে ২০ জন ছিল। মিছিলটি বাস টার্মিনালের দিকে অগ্রসর হলে ছাত্র-জনতা হামলা চালায়। মিছিলকারীরা পালানোর সময় চারজনকে আটক করা হয়।
বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার ওসি আল মামুন উল ইসলাম জানান, মিছিলের মধ্য থেকে স্থানীয়রা ধাওয়া দিয়ে চারজনকে আটক করে। এ সময় অন্যরা পালিয়ে যায়। পরে আটক ব্যক্তিদের থানায় সোপর্দ করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
অন্যদিকে, বরিশাল মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার দাবি করেন, আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মীরাই মশাল মিছিলের চেষ্টা করেন। স্থানীয় জনতা তাদের ধাওয়া দিলে চারজন ধরা পড়ে এবং পরে পুলিশের কাছে তুলে দেওয়া হয়।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এইচআরএস/এমএসএম