ভোলায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

প্রকাশিত: ১০:২১ এএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভোলায় মাছ ধরার সময় বজ্রপা‌তে মো. তা‌হের মা‌ঝি (৪০) নামে এক জে‌লের মৃত্যু হ‌য়ে‌ছে। এ ঘটনায় আহত হ‌য়ে‌ছেন আরও দুজন।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভো‌রে তজুম‌দ্দিন উপ‌জেলার চৌ‌মোহনী লঞ্চ ঘাট সংলগ্ন ‌মেঘনা নদী‌তে এ ঘটনা ঘ‌টে।

নিহত তা‌হের মা‌ঝি ভোলার তজুম‌দ্দিন উপ‌জেলার চাঁদপুর ইউনিয়‌নের ২ নম্বর ওয়া‌র্ডের বা‌লিয়াকা‌ন্দি গ্রা‌মের বা‌সিন্দা ব‌লে জানা গে‌ছে।

স্থানীয় জানান, সোমবার ভো‌রের দি‌কে তজুম‌দ্দিনের চৌ‌মোহনী লঞ্চঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদী‌তে তা‌হের মা‌ঝির নেতৃ‌ত্বে আরও তিন জে‌লে তার ট্রলা‌রে মাছ ‌শিকার কর‌ছিলেন। ওই বজ্রপাত তা‌হের মা‌ঝির গাঁ‌য়ে লাগ‌লে সে ঘটনাস্থ‌লেই মারা যান। এসময় বজ্রপা‌তের আঘা‌তে ট্রলা‌রের থাকা আরো দুই জে‌লে আহত হয়ে‌ছেন।

তজুম‌দ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ‌মো. মহব্বত খান ঘটনার সত‌্যতা নি‌শ্চিত ক‌রেন।

