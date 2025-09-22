কুমিল্লায় মাজারে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ২

কুমিল্লায় মাজারে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার ২
কুমিল্লার হোমনায় মাজার ও বাড়িঘরে ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার আসাদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) মীর হোসেন এ তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতররা হলেন- আসাদপুর গ্রামের আব্দুল আউয়ালের ছেলে মো. ইব্রাহিম (২৪) ও মৃত মো. আনু মিয়ার ছেলে মো. শহিদুল্লাহ (৩৩)।
এসআই মীর হোসেন জানান, তারা এই ঘটনায় সরাসরি জড়িত ছিলেন। তাদের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাদের রিমান্ড আবেদন করা হবে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতার ও চিহ্নিতকরণের জন্য পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
এদিকে হামলার পর থেকেই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে। উপজেলার মাজারগুলোতে পুলিশের টহল জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ শান্ত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
গত বুধবার আসাদপুর গ্রামের আলেক শাহর ছেলে মহসিন তার ‘বেমজা মহসিন’ নামের ফেইসবুক আইডি থেকে মহানবী (স.) সম্পর্কে কটূক্তি ও অবমাননাকর মন্তব্য পোস্ট করেন। বৃহস্পতিবার এ ঘটনার জেরে আসাদপুর গ্রামের অভিযুক্ত মহসিনের দাদা কফিল উদ্দিন শাহ ও ওই এলাকার কালু শাহ, আবদু শাহ ও হাওয়ালী শাহের মাজারে হামলা চালায়। এসময় মাজার ও বসতঘরে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট হয়।
