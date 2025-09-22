বাল্যবিয়ের আসরে হাজির প্রশাসন, পালালো বর-কনে

বাল্যবিয়ের আসরে হাজির প্রশাসন, পালালো বর-কনে
ফরিদপুর সদরে বাল্যবিয়ের আসরে গিয়ে বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। এসময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে কনের পরিবারকে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সোমবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের করিম মাতুব্বর ডাংগি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শফিকুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার ১৪ বছর বয়সী এক কিশোরীর অম্বিকাপুর ইউনিয়নের ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরের বিয়ের আয়োজন করা হয়। খবর পেয়ে বিয়েবাড়িতে হাজির হয় প্রশাসন। এসময় অপ্রাপ্তবয়স্ক বর-কনে ও বরযাত্রীরা কৌশলে পালিয়ে যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. শফিকুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, প্রশাসনের উপস্থিতি টের পেয়ে বর-কনে ও বরযাত্রীরা কৌশলে পালিয়ে যায়। পরে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে কনের পরিবারকে দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মেয়ের বাবা প্রবাসী হওয়ায় মা ও খালার কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়েছে।
