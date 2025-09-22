  2. দেশজুড়ে

ধামরাইয়ে গাছে ধাক্কা দিয়ে পুকুরে পিকআপ, চালকসহ নিহত ২

প্রকাশিত: ১২:১৬ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকার ধামরাইয়ে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পুকুরে পড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছে। এসময় আহত হয়েছেন আরও দুজন।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার পাড়াগ্রাম-ধানতারা আঞ্চলিক সড়কের কান্দাপটল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত দুজনের নামই মনির হোসেন। তাদের একজন দেপাশাই এলাকার মৃত কছিমুদ্দিনের ছেলে। অন্যজন চাপিল এলাকার সৈকত হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাতে পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পুকুরে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। পিকআপটি জামগড়া থেকে মুরগীর খাদ্য নিয়ে ধানতারা বাজারে ডেলিভারি দিয়ে ধামরাই ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত দুজনকে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে।

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম হতাহতের খবরটি নিশ্চিত করে জানান, পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। আহত দুজনকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

