যুবদল নেতার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতাকে মেরে ছিনতাইয়ের অভিযোগ
মিরসরাইয়ে এক যুবদল নেতার বিরুদ্ধে ছাত্রদল নেতাকে মারধর করে ৬০ হাজার টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) উপজেলার করেরহাট বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, করেরহাট ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. ফারুককে মারধর করে তার থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ছিনতাই করেন ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য রেজাউল করিম হক।
ভুক্তভোগী ছাত্রদল নেতা মো ফারুক করেরহাট ইউনিয়নের পূর্ব অলিনগর গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত শামসুল হকের ছেলে।
আহত ফারুক জানান, আমি চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক নুরুল আমিন গ্রুপের রাজনীতি করি। সে রেশ ধরে তারা গত ১০ দিন আগে আমার ফোন নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আমি ৩ দিন পরে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক (বহিষ্কৃত) নুরুল আমিন চেয়ারম্যান থেকে ফোন নিয়ে আসি। ঘটনার দিন আমার বোন জামাইয়ের ৬০ হাজার টাকা দিতে বারইয়ারহাটের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় করেরহাট বাজারে তারা আমার গতিরোধ করে রেজাউল করিম হকের অফিসে নিয়ে যায়। আমাকে গাছের টুকরা দিয়ে মারধর করে। আমার সঙ্গে থাকা নগদ ৬০ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখম ও ফুলে গেছে। মারার পর তারা চা খাওয়ায় ও তাদের সঙ্গে বসিয়ে ছবি তুলে। এসব বিষয়ে জানাজানি হলে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ বিষয়ে আমি জোরারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।
অভিযুক্ত রেজাউল করিম হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অভিযোগ সঠিক নয়। ফারুক ছেলেটি মাদকের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। তার মোবাইলে অনেক প্রমাণ পেয়েছি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য অফিসে নিয়ে আসি।
জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আব্দুল হালিম বলেন, মারধর ও ছিনতাইয়ের বিষয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
