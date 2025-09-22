  2. দেশজুড়ে

কু‌ড়িগ্রা‌মে সা‌বেক নারী ইউপি সদস্যের গলাকাটা মর‌দেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৩:০৭ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কু‌ড়িগ্রা‌মে সা‌বেক নারী ইউপি সদস্যের গলাকাটা মর‌দেহ উদ্ধার

কু‌ড়িগ্রা‌মের উলিপু‌রে সা‌হেরা বেগম (৭০) না‌মে এক বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে‌ছে পু‌লিশ। সোমবার (২২ সে‌প্টেম্বর)সকা‌লে ‌পৌরসভার রামদাস ধনিরাম এলাকায় নিজ বা‌ড়ির রান্নাঘ‌র থে‌কে তার মর‌দেহ উদ্ধার ক‌রা হয়।

তি‌নি ওই এলাকার নুরুজ্জামান মিয়ার স্ত্রী এবং সা‌বেক সংর‌ক্ষিত নারী ইউপি সদস‌্য।

পু‌লিশ ও স্থানীয় সূ‌ত্রে জানা গে‌ছে, প্রতিদি‌নের মতো সা‌হেরা বেগম রা‌তের খাবার খে‌য়ে ঘু‌মি‌য়ে প‌ড়েন। ‌সোমবার সকা‌লে তার ছোট ছে‌লে আলম মিয়ার স্ত্রী রান্নাঘ‌রে গি‌য়ে শাশু‌ড়ি সা‌হেরা বেগ‌মের গলাকাটা মরদেহ পড়ে থাক‌তে দে‌খেন। এসময় তার চিৎকা‌রে আশপা‌শের লোকজন জ‌ড়ো হ‌ন। প‌রে খবর‌ পে‌য়ে পু‌লিশ মরদেহ উদ্ধার ক‌রে।

নিহ‌তের বড় ছে‌লে সাখাওয়াত হো‌সেন বাবু জানান, সকা‌লে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি মা‌ গলাকাটা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। পরে কাছে গিয়ে দেখি মারা গেছেন। নিহত দীর্ঘ‌দিন ধ‌রে মান‌সিকভা‌বে অসুস্থ ছি‌লেন ব‌লেও জানান তি‌নি।

উলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ‌জিল্লুর রহমান বিষয়‌টি নি‌শ্চিত ক‌রে ব‌লেন, মর‌দেহ উদ্ধার ক‌রে ময়নাতদ‌ন্তের জন‌্য কু‌ড়িগ্রা‌ম ম‌র্গে পাঠা‌নো হ‌য়ে‌ছে। তদন্ত প্রতি‌বেদন হা‌তে পে‌লে ঘটনার রহস‌্য উদঘাটন করা হ‌বে।

