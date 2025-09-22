  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে নির্বাচন অফিস ঘেরাও স্থগিত করে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহালের দাবিতে আন্দোলন চলমান রেখেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি

বাগেরহাটে চারটি সংসদীয় আসন বহালের দাবিতে চলমান নির্বাচন অফিস ঘেরাও কর্মসূচি একদিনের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছে সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটি। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তারা।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে অর্ধবেলা অবস্থান কর্মসূচি শেষে বিষয়টি জানান সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির কো-কনভেনর এম এ সালাম।

এসময় সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির সদস্য সচিব শেখ মোহাম্মাদ ইউনুস, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মোজাফফর রহমান আলমসহ সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এম এ সালাম বলেন, ‘আমরা জনগণের দাবি আদায়ে রাজপথে আন্দোলন চালিয়ে যাবো। বাগেরহাটে চারটি আসন বহাল না হওয়া পর্যন্ত আমরা লাগাতার কর্মসূচি পালন করবো। কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করা হবে। একইসঙ্গে পূর্ব ঘোষিত নির্বাচন অফিস ঘেরাও কর্মসূচি একদিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার পুনরায় নির্বাচন অফিস ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে।’

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী, মঙ্গলবার গণস্বাক্ষর কর্মসূচি শুরু হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার আবারও নির্বাচন অফিস ঘেরাও করা হবে। সেই সঙ্গে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি চলমান থাকবে বলে জানান সর্বদলীয় সম্মিলিত কমিটির নেতাকর্মীরা।

নাহিদ ফরাজী/এসআর/জিকেএস

