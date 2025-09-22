শিবচরে ঘরে মিলছে বৃদ্ধার গলাকাটা মরদেহ
মাদারীপুরের শিবচরে তালাবন্ধ ঘর থেকে রেনু বেগম (৬০) নামে এক নারীর গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার উমেদপুর ইউনিয়নের কাঁচিকাটা এলাকার নিজ ঘর থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
রেনু বেগম ওই এলাকার মৃত সাদেক হাওলাদারের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শিবচরের চর কাঁচিকাটা এলাকার মৃত সাদেক হাওলাদারের স্ত্রী রেনু বেগম অনেকদিন ধরে বাড়িতে একা থাকেন। এক ছেলে ঢাকায় চাকরি করেন। দুই মেয়ে বিবাহিত। সোমবার সকালে এক মেয়ে তাকে একাধিকবার ফোন দেন। কিন্তু তিনি রিসিভ করেননি। তাই প্রতিবেশীদের ফোন দিয়ে বিষয়টা জানান। প্রতিবেশী এসে দেখেন দরজা তালাবন্ধ। তখন জানালা দিয়ে বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় রেনু বেগমকে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে গলাকাটা অবস্থায় রেনু বেগমের মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহতের মেয়ের স্বামী আমির হোসেন বলেন, ‘রাতেও আমার স্ত্রী মায়ের সাথে কথা বলেছেন। অথচ সকালে আমরা এ খবর পাই। খবর পেয়ে দ্রুত চলে আসি। রাতে কখন এ ঘটনা ঘটেছে তা জানা নেই। কে বা করা কেন এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা বুঝতে পারছি না।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাদারীপুরের ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে এখনি কিছু বলা যাচ্ছে না।’
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/এমএস