উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০৬:১০ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মোংলায় অস্ত্র-গুলি ও বিদেশি জাহাজের চোরাই মাল জব্দ

মোংলায় পৃথক অভিযান চালিয়ে অস্ত্র-গুলি ও বিদেশি জাহাজের চোরাই মালামাল জব্দ করা হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোরে অভিযান চালিয়ে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও চার রাউন্ড তাজা গুলি জব্দ করা হয়।

কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ার খেতাছিড়া এলাকায় অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড। এ সময় অভিযানকারীরা একটি সন্দেহজনক কাঠের বোটে তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র ও ৪ রাউন্ড তাজা গুলি জব্দ করে।

অপরদিকে সকাল ৭টার দিকে মোংলা বন্দরের পশুর নদীর জয়মনির সাইলো সংলগ্ন কাঠাখাল এলাকায় অভিযান চালায় কোস্টগার্ড সদস্যরা। এ সময় অভিযানকারীরা একটি সন্দেহজনক ইঞ্জিনচালিত ফাইবার বোট তল্লাশি চালিয়ে বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজ হতে চোরাই করা প্রায় ২০ লাখ ৪৫ হাজার ৮৫ টাকা মূল্যের দুই হাজার ২২০ লিটার পোড়া মবিল, একটি ইলেকট্রনিক মোটর, তিন বস্তা মুরলি প্রিমিয়াম টি-কফি মিক্স, ছয় বান্ডিল ওয়্যার রোপসহ চোরাইকাজে ব্যবহৃত বোটটি জব্দ করে।

কোস্ট গার্ডের এ কর্মকর্তা বলেন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় এলাকায় অপরাধ দমনে ভবিষ্যতেও এ ধরণের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

