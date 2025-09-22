  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে পাঁচ মাদকসেবীর কারাদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নোয়াখালীতে পাঁচ মাদকসেবীর কারাদণ্ড

নোয়াখালীতে পাঁচ মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় তাদের কাছ থেকে এক কেজি ৫৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আসামিদের নোয়াখালী জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে সকালে সুধারাম থানার সোনাপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে তাদের আটক করে মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, নোয়াখালীর সদর উপজেলার মো. বেলাল হোসেন আকবর (৪৬), মো. সামছুল হক (৫৫), মো. রায়হান (৩৮), মো. খোকন (৫৮) ও মো. জাবেদ (৪৬)।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসএম জাহেদা আক্তার মৌসুমী। তিনি বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এসএম জাহেদা আক্তার মৌসুমী বলেন, নোয়াখালীকে মাদকমুক্ত রাখতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদক সেবন ও সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।

ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।