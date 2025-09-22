  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুরে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ১৫

প্রকাশিত: ০৭:৪৮ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাঁদপুরে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে দুই দলের দর্শকদের সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। এ সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপে বেশকিছু যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় চাঁদপুর শহরের ওয়ারলেস বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

বিকেলে অনুষ্ঠিত ২১তম জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপের উদ্বোধনী খেলায় ফরিদগঞ্জ উপজেলা দল ২-১ গোলে মতলব দক্ষিণ উপজেলাকে পরাজিত করে। খেলা চলাকালীন থেকে দুই দলের দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

এদিকে দুই দলের দর্শকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনার চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। যানজট পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

ফরিদগঞ্জ উপজেলা দলের টিম ম্যানেজার নুরুন্নবী নোমান বলেন, খেলা শেষে দুই দলের দর্শকরা বাসে করে যাওয়ার সময় একে অপরকে ‘ভুয়া ভুয়া’ বলে সম্বোধন করে। এ সময় ওয়ারলেস সড়কে গেলে মতলব দক্ষিণ উপজেলার একজন বাস লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারে। পরে ফরিদগঞ্জের দর্শকরাও নেমে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। তবে তারা লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপ করায় আমাদের পুরো বাসটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অন্যদিকে মতলব দক্ষিণ উপজেলা টিমের সদস্য ফয়সার খন্দকার বলেন, খেলা শেষে যাওয়ার সময় আমাদের দেখে ফরিদগঞ্জ দলের দর্শকরা ভুয়া ভুয়া বলতে থাকে। বিপরীতে দর্শকরা প্রতিবাদ করায় তারা বাস থেকে নেমে আমাদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে হামলা চালায়। এতে সাগর, ফাহিম, দুর্জয়, ইকবাল, সৌরভ, হাসিব, তামিমসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লুৎফর রহমান জানান, হারজিতকে কেন্দ্র করে দর্শকদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে এবং তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।

