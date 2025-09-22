সিরাজগঞ্জে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীকে ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

সিরাজগঞ্জে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীকে ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী কিশোরীকে (১৩) ধর্ষণ মামলায় সুলতান মাহমুদ (৫৫) নামে একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সিরাজগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ২ এর বিচারক বেগম সালমা খাতুন এ রায় দেন। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ওই উপজেলার কাশিয়াহাটা গ্রামের মাওলানা হযরত আলীর ছেলে।
আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) মাসুদুর রহমান জানান, ২০২০ সালের আগস্ট মাসে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এক কিশোরীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে সুলতান মাহমুদ তার শয়ন কক্ষে নিয়ে যান। এরপর হাত-পা বেঁধে ও মুখে কাপড় গুঁজে ধর্ষণ করেন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে ওই কিশোরীকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখান। কোনো উপায় না পেয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগীর পরিবার। মামলা চলাকালে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আদালত এ রায় দেন।
এম এ মালেক/আরএইচ/এমএস