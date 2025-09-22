  2. দেশজুড়ে

আদালত চত্বর থেকে হত্যা মামলার আসামি উধাও, তদন্তে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বগুড়ায় আদালত চত্বর থেকে জোড়া হত্যা মামলার আসামি রফিকুল ইসলাম (৪০) পালিয়ে গেছেন। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আদালতের হাজতখানার সামনে থেকে তিনি পালিয়ে যান।

আদালত পরিদর্শক মোসাদ্দেক হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনার পর থেকে পলাতক আসামিকে ধরতে পুলিশ জোর তৎপরতা শুরু করেছে। তবে এখনো তার খোঁজ মেলেনি। এ ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

রফিকুল দুপচাঁচিয়া উপজেলার চকপাড়া গ্রামে লসির আকন্দের ছেলে।

পুলিশ সূত্র জানায়, রফিকুলকে বগুড়া জেলা কারাগার থেকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল। হাজতখানা থেকে কারাগারে ফেরত নেওয়ার সময় পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে তিনি কৌশলে পালিয়ে যান। এ ঘটনা দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশের চরম গাফিলতির প্রমাণ বলে অনেকে মনে করছেন।

ঘটনার পরপর আদালত এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আসামিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও মিডিয়া মুখপাত্র আতোয়ার রহমান জানান, ‘আদালতে হাজিরা শেষে প্রিজনভ্যানে নেওয়ার পথে রফিকুল ইসলাম পালিয়ে যান। তাকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

তিনি আরও জানান, ‘জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কারো গাফিলতি পাওয়া গেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

