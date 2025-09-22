  2. দেশজুড়ে

নাটোরে ফুটবল খেলা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১২

প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নাটোরের লালপুরে আন্তঃস্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা চলাকালে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে অন্তত ১২ জন আহত হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার করিমপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলো, দশম শ্রেণির ফয়সাল, মাহফুজ, আসাদ নবম শ্রেণির শাকিবুল, সোহান, মাসুম, জয়, ইলিয়াস, সাব্বির, অষ্টম শ্রেণির আবদুল আলীম, স্বপ্ন ও রকি।

স্থানীয়রা জানায়, খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। পরে টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে জয় পায় রঘুনাথপুর। এ নিয়ে এক পর্যায়ে দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে রঘুনাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে প্রতিপক্ষ। এ ঘটনায় ১২ শিক্ষার্থীকে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তিনি শুনেছেন। তবে কোনো পক্ষ অভিযোগ দেননি।

