ঝিনাইদহ সীমান্ত দিয়ে ৬ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

প্রকাশিত: ০৮:৪৬ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ছয় বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। পৃথক পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মহেশপুর সীমান্তের পলিয়ানপুর ও বাঘাডাঙ্গা বিওপি বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমানের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজিবি জানিয়েছে, সোমবার পৃথক সময়ে ভারতে অবস্থান শেষে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টাকালে সুন্দর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা ৬ বাংলাদেশিকে আটক করে। আটকদের মধ্যে তিনজন নারী, দুজন শিশু ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ।

পরে মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধীন পলিয়ানপুর ও বাঘাডাঙ্গা বিওপির সঙ্গে পৃথক পতাকা বৈঠক আহ্বান করে বিএসএফ। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিএসএফ আটক বাংলাদেশিদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। এরপর আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বাংলাদেশিকে মহেশপুর থানায় হস্তান্তর করে বিজিবি। আটক ৬ বাংলাদেশি হস্তান্তরের ঘটনায় বিজিবির পক্ষ থেকে মহেশপুর থানায় পৃথক দুটি জিডি করা হয়েছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আটক একজনের নামে মামলা করা হবে। মামলার মাধ্যমে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।’

