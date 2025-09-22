  2. দেশজুড়ে

ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দ্বন্দ্ব, মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংঘর্ষ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিলে দুটি এলাকার মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে/ছবি-সংগৃহীত

পাবনার বেড়ায় বৃশালিখা ঘাটের নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কয়েকজন আহতের খবর পাওয়া গেছে। এ ঘটনার জেরে স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি অফিসে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ, কয়েকটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বাড়িঘরে হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একেএম হাবিবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সাবেক ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুর অনুসারীসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আগে বেড়া পৌর এলাকার বৃশালিখা ঘাটের নিয়ন্ত্রণ করতেন। অভিযোগ রয়েছে, ৫ আগস্টের পর স্থানীয় বিএনপির একটি অংশ ও টুকু অনুসারীদের একাংশ মিলে ঘাটটি নিয়ন্ত্রণ করছিল। সম্প্রতি স্থানীয় বিএনপি নেতা হাসান আলীর নেতৃত্বে বিএনপির আরেকটি গ্রুপ ওই ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিলে দুটি এলাকার মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। এসময় দুই পক্ষের গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এতে বেশ কয়েকজন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে পুলিশ ফাঁকা গুলি ছোড়ে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

এ বিষয়ে বেড়া পৌর বিএনপির সভাপতি ফজলুর রহমান ফকির বলেন, ‌‘মারামারির বিষয়টি শুনেছি। স্বার্থ আছে এমন দুটি পক্ষ দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে। এ বিষয়ে আমি তেমন মন্তব্য করতে চাই না।’

বেড়া মডেল থানার ওসি কেএম হাবিবুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। মূলত ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব। পরে মসজিদের মাইকে মাইকিং করে বিষয়টি দুটি এলাকার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে প্রায় ২০০-২৫০ রাউন্ড গুলি ছুড়তে হয়েছে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর/এমএস

